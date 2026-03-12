Bombardiere Usa Stealth B-2 a bassa quota avvistato a Cafasse TO vicino a Leonardo Italmiradar | Operazioni legate a conflitto Iran

Un bombardiere stealth americano B-2 è stato avvistato a bassa quota nei cieli di Cafasse, in provincia di Torino, vicino a Leonardo. L’osservazione è stata fatta da Italmiradar, che ha riferito di operazioni legate a un conflitto in Iran. Analisti sottolineano che la presenza di questo velivolo nei cieli piemontesi non è un evento comune.

