Il primo capitolo dell'Euro-derby tra Bologna e Roma si gioca al Dall'Ara. Le formazioni probabili sono state annunciate e gli orari delle trasmissioni televisive sono stati comunicati. La partita si inserisce nella fase a eliminazione diretta dell'Europa League, che vede in corsa le migliori otto squadre di questa stagione. La competizione prosegue con le sfide che determineranno chi avanzerà nel torneo.

Bologna 11 marzo 2026 - Si entra nelle fasi calde delle competizioni europee, ora cominciano per tutti i turni a eliminazione diretta e da queste sfide, ne resteranno solo otto, le migliori di questa stagione di Europa League. La certezza per il calcio italiano è quella di avere almeno una protagonista di Serie A tra le rimanenti ai quarti di finale, altrettanto certa però l'eliminazione di una delle due squadre nostrane rimaste in corsa. Sarà infatti euro-derby tra Bologna e Roma in questi ottavi di finale per decidere chi avrà il privilegio di proseguire la propria stagione continentale e a chi invece rimarrà solo la Serie A da giocare fino a fine stagione. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Bologna-Roma: primo capitolo dell'Euro-derby al Dall'Ara, probabili formazioni e orari tv

