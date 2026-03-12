Bologna-Roma oggi in Europa League dove vedere il derby italiano | orario TV e formazioni ufficiali della partita

Oggi alle 18:45 si gioca Bologna-Roma, valido per gli ottavi di Europa League. La partita si svolge allo stadio di Bologna e rappresenta il derby italiano della competizione. Le formazioni ufficiali sono state annunciate e i due allenatori hanno preparato le rispettive squadre per questa sfida. La partita sarà trasmessa in diretta televisiva e su piattaforme online.

Bologna-Roma è il match valido per il "derby" italiano negli ottavi di Europa League. La sfida tra la squadra di Italiano e quella di Gasperini si giocherà oggi, giovedì 12 marzo, alle 18:45.