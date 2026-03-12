Bologna-Roma oggi in Europa League dove vedere il derby italiano | orario TV e formazioni della partita

Oggi alle 18:45 si gioca Bologna-Roma, partita valida per gli ottavi di Europa League. La sfida si svolge a Bologna e rappresenta il derby italiano tra le squadre di Italiano e Gasperini. La partita si svolge in un contesto di alta competitività e coinvolge due squadre che cercano la qualificazione ai prossimi turni. La trasmissione è prevista sui canali televisivi dedicati all’evento.

Bologna-Roma è il match valido per il "derby" italiano negli ottavi di Europa League. La sfida tra la squadra di Italiano e quella di Gasperini si giocherà oggi, giovedì 12 marzo, alle 18:45. Qui tutte le informazioni sulle formazioni e su dove vedere la partita in diretta tv e streaming.