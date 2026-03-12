Per il derby europeo tra Bologna e Roma, la Sud ha lanciato un messaggio di supporto alla squadra, dicendo che Roma è tutta al loro fianco. La partita si giocherà in un Dall’Ara quasi completamente rossoblù, ma sarà presente anche una piccola rappresentanza di tifosi giallorossi, provenienti al di fuori della provincia di Roma. La trasferta dei giallorossi sarà dunque caratterizzata da una presenza limitata di supporter ospiti.

Sarà una trasferta “a metà” quella del derby europeo tra Bologna e Roma. In un Dall’Ara quasi totalmente rossoblù sarà comunque presente una rappresentanza, seppur ridotta, di sostenitori giallorossi (non residenti nella provincia di Roma). La Sud carica la squadra a Fiumicino. La squadra di Gasperini ha lasciato ieri la Capitale per dirigersi in aereo a Bologna dove oggi andrà in scena l’andata degli ottavi di finale di Europa League. La partenza dall’aeroporto di Fiumicino ha visto la presenza di alcuni tifosi giallorossi a rappresentanza sia dell’intero tifo romanista sia della Curva Sud. “Seppur distanti, la forza dei lupi rimane sempre nel branco. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Bologna-Roma, la Sud carica la squadra: “Roma è tutta al vostro fianco!”

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