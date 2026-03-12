Alle 18:45 di oggi, al Renato Dall’Ara, si gioca la sfida di andata degli ottavi di Europa League tra Bologna e Roma. Le formazioni ufficiali sono state rese note, e si attendono quote e pronostici per questa partita considerata uno dei match più interessanti del torneo. La partita metterà di fronte due squadre con un equilibrio visibile tra le due formazioni.

Uno dei piatti forti degli ottavi di Europa League e senz’altro il derby europeo fra Bologna e Roma, che parte con la gara d’andata in casa degli emiliani al Dall’Ara. La squadra rossoblù ha appena interrotto la serie di cinque vittorie di fila perdendo inaspettatamente in casa con il Verona, ma comunque nell’ultimo periodo ha. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Bologna-Roma (Europa League, 12-03-2026 ore 18:45): formazioni ufficiali, quote, pronostici. Equilibrio al Renato Dall’Ara

