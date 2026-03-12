Bologna-Roma è di nuovo derby italiano in Europa

Nella serata di oggi, Bologna e Roma si affrontano in un nuovo derby italiano in Europa. Dopo la recente sconfitta contro il Genoa, la Roma cerca di rispondere sul campo, mentre il Bologna si prepara a mettere in mostra le proprie forze. La partita rappresenta un momento importante per entrambe le squadre, che vogliono ottenere punti e migliorare la propria posizione in classifica.

A pochi giorni dalla bruciante sconfitta contro il Genoa, la Roma ha subito l’occasione di rialzarsi. L’appuntamento arriva al Dall’Ara con l’incrocio infrasettimanale contro il Bologna, valido per l’andata degli ottavi di finale di Europa League. La sfida riporta in scena una tradizione molto particolare delle competizione europee: i cosiddetti “derby italiani”. Un filo storico che, curiosamente negli ultimi anni si è intrecciato proprio con i giallorossi. Il precedente più recente: Roma-Milan del 2024. L’ultimo confronto europeo tra due squadre di Serie A risale al 18 Aprile 2024. In quell’occasione fu proprio la squadra allenata all’epoca da Daniele De Rossi a continuare la serie di incroci tra club italiani fuori dal confine. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

