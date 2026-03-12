Bologna Roma 1-1 ai felsinei non basta l’ex Juve Bernardeschi | Pellegrini ristabilisce la parità La qualificazione si decide al ritorno

Nel match tra Bologna e Roma, terminato 1-1, l’ex juventino Bernardeschi ha segnato il gol che ha portato avanti i felsinei, ma Pellegrini ha pareggiato per i giallorossi. La partita si è conclusa con un pareggio che lascia tutto in sospeso, poiché la qualificazione ai quarti di finale di Europa League si deciderà nel ritorno.

Bologna Roma 1-1, al vantaggio di Bernardeschi risponde Pellegrini. Il pass per i quarti di finale di Europa League si deciderà al ritorno. Il primo atto della sfida europea tra Bologna Roma si chiude con un pareggio che rimanda ogni verdetto definitivo. La bilancia è rimasta in equilibrio al termine di novanta minuti intensi, caratterizzati da un primo round con dentro colpi ruvidi, errori e prodezze, dove l’1-1 finale rispecchia fedelmente l’andamento del match. L’incontro si è sbloccato grazie a un vantaggio di Bernardeschi pieno di qualità, finalizzatore di una splendida manovra corale avviata da Rowe. Tuttavia, la gioia rossoblù è stata smorzata dalla reazione giallorossa: la Roma agguanta il Bologna grazie a Pellegrini, abile a sfruttare un’ingenuità di Joao Mario che regala l’innesco dell’azione a Cristante. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Bologna Roma 1-1, ai felsinei non basta l’ex Juve Bernardeschi: Pellegrini ristabilisce la parità. La qualificazione si decide al ritorno Articoli correlati Bologna-Roma 1-1: Bernardeschi apre le danze, Pellegrini pareggia. Ora si decide tutto all’OlimpicoBologna, 12 marzo 2026 – Un Bologna formato europeo brilla nella notte del Dall’Ara ma si complica la vita da solo, commettendo un solo, unico,... Bologna-Roma 1-1: Pellegrini riprende Bernardeschi, termina in parità il derby italiano di Europa LeagueIl numero sette romanista entra dalla panchina e segna il gol del pareggio rispondendo al vantaggio dell'ex Juventus. Contenuti utili per approfondire Bologna Roma Temi più discussi: Le prime news sulla possibile formazione della Roma contro il Bologna; Bologna-Roma: le probabili formazioni e dove vedere la partita di Europa League; Europa League, andata ottavi di finale: le formazioni di Bologna-Roma; Bologna-Roma: dove vederla (tv e streaming), formazioni ufficiali e orario degli ottavi di Europa League. Europa League, Bologna-Roma 1-1: gol di Bernardeschi e PellegriniBologna-Roma 1-1 al fischio finale Bologna e Roma pareggiano 1-1 grazie ai gol di Bernardeschi e Pellegrini. Nella ripresa, al 50’ Rowe va in dribbling seminando il panico nella difesa della Roma, sup ... msn.com Bologna-Roma 1-1: video, gol e highlightsDue gol, tre legni, tutto ancora apertissimo: l'atto I del derby italiano di Europa League finisce senza vincitori. Bernardeschi in grande forma: è lui a sbloccare la partita su una bella giocata di R ... sport.sky.it Europa League, Bologna-Roma 0-0 alla fine del primo tempo Stadio Dall’Ara Segui tutti gli aggiornamenti in tempo reale qui https://www.rainews.it/maratona/2026/03/europa-conference-league-andata-ottavi-finale-in-campo-bologna-roma-alle-18-45-e-f - facebook.com facebook #Pellegrini risponde a #Bernardeschi: finisce 1-1 #Bologna- #Roma di Europa League x.com