Bologna-Portomaggiore l’interramento accelera | novità da aprile

A Bologna, il cantiere per l’interramento della linea ferroviaria Bologna-Portomaggiore procede rapidamente. Secondo gli ultimi aggiornamenti di marzo 2026, la maggior parte delle opere in superficie sarà terminata entro dicembre. L’intervento riguarda il quadrante est della città, e le lavorazioni stanno entrando nella fase più avanzata, con importanti novità previste a partire da aprile.

76 milioni di euro per eliminare cinque passaggi a livello. Il punto sui cantieri, traffico e aperture Il grande cantiere del quadrante est di Bologna entra nella fase decisiva. L’interramento della linea ferroviaria Bologna-Portomaggiore, secondo l’ultimo aggiornamento di marzo 2026, la quasi totalità delle opere in superficie sarà completata entro il prossimo dicembre. La parte strutturale della galleria tra via Zanolini e via Rimesse è già conclusa. Prosegue invece lo scavo della seconda tratta verso via Larga, che ha raggiunto l'80% dell'avanzamento. La vera novità per i residenti riguarda però la viabilità stradale. Nonostante... 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

Articoli correlati

Cantieri Bologna-Portomaggiore, ecco le strade che riapriranno tra maggio e settembreBologna, 10 marzo 2026 – Prosegue l’intervento di interramento della linea ferroviaria Bologna-Portomaggiore (ex Veneta).

Ex Ilva, si accelera sul contratto. Ed entro metà aprile la venditaIl team dei consulenti di Michael Flacks e i commissari delle amministrazioni straordinarie di Ilva e di Acciaierie d’Italia stanno lavorando sulla...

Tutti gli aggiornamenti su Bologna Portomaggiore l'interramento...

Temi più discussi: Interramento linea ferroviaria Bologna-Portomaggiore: da maggio riaperte alcune strade, nuovi orari per i bus; Interramento linea ferroviaria Bologna-Portomaggiore (Fe): riapertura strade tra maggio e settembre 2026; Bologna-Portomaggiore, la linea ferroviaria verso il completamento; Cantieri Bologna-Portomaggiore, ecco le strade che riapriranno tra maggio e settembre.

Interramento della linea ferroviaria Bologna-Portomaggiore (Fe), nella città capoluogo le opere di superficie verso la fase conclusivaProsegue secondo il cronoprogramma l’intervento di interramento della linea ferroviaria Bologna-Portomaggiore (ex Veneta), un’opera strategica per la riqualificazione della viabilità nell’area est del ... sassuolo2000.it

Cantieri Bologna-Portomaggiore, ecco le strade che riapriranno tra maggio e settembreIn primavera e in estate si concluderanno la quasi totalità delle opere superficiali. La Regione: Un investimento complessivo da 76 milioni di euro per ricucire i quartieri, eliminare cinque passaggi ... msn.com

A che punto sono i lavori per l'interramento della linea ferroviaria Bologna-Portomaggiore I lavori sono oggi in una fase avanzata: si prevede la fine di quasi tutte le opere superficiali entro dicembre 2026, con riaperture progressive al traffico delle principali - facebook.com facebook

#Infrastrutture. Interramento della #lineaferroviaria Bologna-Portomaggiore (Fe): #riapertura progressiva delle principali arterie stradali tra maggio e settembre 2026. La #notizia regioneer.it/infrastrutture… x.com