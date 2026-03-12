A Bologna, due genitori sono finiti a processo con l’accusa di aver trascurato la cura della loro bambina di sei anni, affetta da Aids e da altre infezioni. La piccola avrebbe rischiato la vita a causa di questa negligenza. La vicenda riguarda l’assenza di cure adeguate e la mancata attenzione alla salute della bambina. Il procedimento giudiziario è in corso.

Arriva da Bologna una storia che ha dell’incredibile. Una bambina di appena sei anni sarebbe stata ricoverata per un anno, a rischio vita perché malata di Aids e affetta da altre infezioni. Alla base del ricovero ci sarebbe la responsabilità dei genitori. Stando alle prime ricostruzioni, già durante la gravidanza i genitori avrebbero nascosto a tutti la sieropositività della madre e poi, dopo il parto, nel 2017, non avrebbero fatto nulla per scoprire se la malattia era stata trasmessa alla figlia. Fino ai 6 anni, la piccola non sarebbe mai stata vaccinata o fatta visitare da un pediatra. Nel luglio del 2023, a causa di febbre e tosse persistente da settimane, la coppia avrebbe deciso di rivolgersi ad una pediatra. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Bologna, non avrebbero curato la figlia malata di Aids: genitori a processo

Articoli correlati

Bimba con Aids non curata per anni: a processo i genitori per maltrattamenti aggravatiAvrebbero nascosto la sieropositività della madre durante la gravidanza e, dopo la nascita della figlia nel 2017, non avrebbero fatto nulla per...

Sfruttano la figlia 16enne in sartoria: a processo genitori e nonnoFacevano lavorare la figlia, e nipote, minorenne nell’azienda di famiglia, ma senza l’autorizzazione dell’autorità preposta.

Una selezione di notizie su Bologna non avrebbero curato la figlia...

Hiv trasmesso alla figlia e non curato: due genitori a processo a BolognaLa madre sapeva di essere sieropositiva e lo avrebbe nascosto. Il padre, secondo quanto ricostruito, si oppose alla somministrazione di farmaci. Ora devono ... bologna.repubblica.it

Bologna, Hiv trasmesso alla figlia e non curato: genitori a processo per maltrattamentiLeggi su Sky TG24 l'articolo Bologna, Hiv trasmesso alla figlia e non curato: genitori a processo per maltrattamenti ... tg24.sky.it