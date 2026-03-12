Bologna nascondono sieropositività e trasmettono Hiv alla neonata mai visitata fino a 6 anni | genitori a processo

A Bologna, due genitori sono stati portati in tribunale dopo aver nascosto la sieropositività e aver trasmesso l’HIV alla neonata, che non era stata mai visitata prima dei sei anni. La scoperta è avvenuta quando i genitori si sono rivolti per la prima volta a un medico, portando alla luce la situazione della bambina. Il procedimento giudiziario è in corso.

Il caso scoperto solo quando i genitori si sono rivolti per la prima volta a un medico e la piccola aveva già sei anni. Ricoverata per oltre un anno in gravi condizioni a Bologna, oggi è in casa famiglia. La coppia accusata di maltrattamenti aggravati su minore.