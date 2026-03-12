Bologna in fiamme | ItaliaMeteo verso Roma 5 giorni

A Bologna la tensione si fa sentire mentre il governo continua a pianificare lo spostamento dell’Agenzia ItaliaMeteo a Roma, nonostante le forti resistenze da parte dei sindacati e di alcuni esponenti politici. La decisione ha suscitato reazioni contrastanti tra chi si oppone e chi sostiene l’operazione, portando a una situazione di forte agitazione nel capoluogo emiliano.

La tensione è massima a Bologna, dove il governo intende procedere con lo spostamento dell'Agenzia ItaliaMeteo verso Roma nonostante le forti opposizioni sindacali e politiche. I lavoratori hanno ricevuto un preavviso di soli cinque giorni per trasferire la loro vita professionale e personale, scatenando una reazione immediata da parte della Cgil e dei parlamentari del Pd che hanno presentato emendamenti al Dl Bollette per bloccare l'operazione. L'incontro svoltosi in prefettura tra i rappresent . 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Bologna in fiamme: ItaliaMeteo verso Roma, 5 giorni Articoli correlati ItaliaMeteo a Roma: a rischio il polo scientifico di Bologna eItaliaMeteo lascia Bologna: il Governo sposta l’agenzia a Roma La Legge di Bilancio 2026 prevede il trasferimento dell’Agenzia ItaliaMeteo da Bologna... Bologna svuota il polo meteo: ItaliaMeteo vola a Roma, a rischio 20Bologna perde ItaliaMeteo: la decisione del governo solleva preoccupazioni per il futuro della ricerca e della previsione meteorologica La sede... Approfondimenti e contenuti su Bologna in fiamme ItaliaMeteo verso... ItaliaMeteo, il governo tira dritto. Cgil: Tutto per evitare il traslocoÈ muro contro muro sul trasferimento di ItaliaMeteo da Bologna a Roma. Il summit di ieri in prefettura con i rappresentanti della Protezione civile, sotto il cui ’cappello’ è stata posta l’Agenzia ... ilrestodelcarlino.it ItaliaMeteo, avanti con il trasloco da Bologna a Roma. La Cgil: «Mancanza di rispetto alla città, ci batteremo con ogni mezzo»Il governo non arretra: anche al vertice in prefettura ribadisce la decisione di spostare l'agenzia a Roma. Non si escludono le vie legali ... corrieredibologna.corriere.it