Bologna hiv trasmesso alla figlia durante il parto e non curato genitori a processo | Madre sapeva di essere sieropositiva

A Bologna, due genitori sono stati portati in tribunale con l’accusa di aver trasmesso l’HIV alla figlia durante il parto e di non averla curata. La bambina, nata in Spagna nel 2017, ha scoperto di essere affetta da AIDS solo nel 2023, dopo un ritardo di oltre cinque anni nella diagnosi e nelle cure. La madre avrebbe saputo di essere sieropositiva ma non ha adottato alcuna terapia.

La bambina, fatta nascere in Spagna nel 2017, è stata ricoverata nel 2023 dopo la diagnosi di Aids in fase avanzata, al termine di un ritardo diagnostico e terapeutico stimato in oltre cinque anni Hiv trasmesso alla figlia e non curato, nonostante la madre sapesse di essere sieropositiva. È q. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Bologna, hiv trasmesso alla figlia durante il parto e non curato, genitori a processo: "Madre sapeva di essere sieropositiva" Articoli correlati Hiv trasmesso alla figlia, negate cure e visite mediche alla bimba: genitori a processo per maltrattamentiBologna, 12 marzo 2026 – Due genitori sono a processo a Bologna per maltrattamenti aggravati alla figlia, rimasta ricoverata per un anno, a rischio... Leggi anche: Bologna, non avrebbero curato la figlia malata di Aids: genitori a processo Contenuti utili per approfondire Bologna hiv trasmesso alla figlia... Temi più discussi: Guida ai concerti da scoprire e da non perdere a Bologna dal 2 all’8 marzo; Bertagnolli oro, Mazzel, Pelizzari e De Silvestro argento nello sci: grande Italia alle Paralimpiadi; Alessandra Carra e il libro che verrà: Dalle torri alla Feltrinelli. HIV trasmesso alla figlia con il parto, mai curato | Bologna: a processo i genitori no-vaxBologna, madre trasmette l'HIV alla figlia con il parto: la coppia denunciata per maltrattamenti dopo aver rifiutato le cure per sei anni È un caso sconvolgente quello emerso in queste ore dalle ... ilsussidiario.net Bologna, Hiv trasmesso alla figlia e non curato: genitori a processo per maltrattamentiLeggi su Sky TG24 l'articolo Bologna, Hiv trasmesso alla figlia e non curato: genitori a processo per maltrattamenti ... tg24.sky.it Roma, per #Konè niente Bologna: problema muscolare, quanto starà fuori x.com -1 SETTIMANA AL CONCERTO | ULTIMI 100 BIGLIETTI Bologna è vicinissima al SOLD OUT Pochissimi biglietti rimasti Per la prima volta a Bologna arriva André Rieu, il Re del Valzer: insieme alla sua Johann Strauss Orchestra porta in scena uno s - facebook.com facebook