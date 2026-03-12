Bologna 19 furti in abitazione | presa banda di georgiani

A Bologna, una banda di cittadini georgiani è stata smantellata dopo aver commesso 19 furti in abitazione. Le indagini hanno dimostrato che uno dei membri faceva da palo mentre gli altri due forzavano le serrature delle porte principali per entrare nelle case. Le autorità hanno eseguito le misure necessarie per fermare il gruppo e perseguire i responsabili.

La polizia di Bologna ha arrestato due cittadini georgiani perché fortemente indiziati di essere gli autori di diversi furti in appartamento. I due sono finiti agli arresti domiciliari, mentre il terzo componente del gruppo è attualmente ricercato. Come riferisce la questura, i tre uomini avrebbero effettuato ben diciannove, e non diciotto come indicato precedentemente, furti in appartamento perpetrati a Bologna nei primi mesi del 2025. Solitamente uno faceva da ‘palo’, mentre gli altri due entravano dalla porta principale scassinando le serrature. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, il terzo uomo rimasto fuori dal condominio citofonava negli appartamenti: dove non rispondeva nessuno, i due complici entravano, così da non trovare i proprietari di casa all’interno dell’abitazione. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Bologna, 19 furti in abitazione: presa banda di georgiani Articoli correlati Leggi anche: Furti in abitazione nel veronese, fermata banda di 4 albanesi Furti in abitazione nel veronese, fermata banda di albanesiVERONA – La Polizia di Stato, coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Verona, ha eseguito il fermo nei confronti di 4... Tutto quello che riguarda Bologna 19 furti in abitazione presa... Temi più discussi: Furti in appartamento con il 'palo' al citofono: 19 colpi in pochi mesi, banda sgominata dalla Polizia; Presa banda di georgiani, 19 furti in appartamento: uno di fuori a citofonare, gli altri due entravano nelle case; Dal ricercato al maxi-furto: la stradale ammanetta quattro uomini; Presa la banda dei georgiani: 18 furti in appartamento con tensore, chiave morbida e vedetta. Presa banda di georgiani, 19 furti in appartamento: uno di fuori a citofonare, gli altri due entravano nelle caseBologna, rubati orologi preziosi e di lusso, gioielli, dispositivi elettronici e capi d’abbigliamento di marca ... corrieredibologna.corriere.it Bologna, arrestata una banda di georgiani specializzata in furti in appartamentoLa Squadra Mobile della Polizia di Stato di Bologna, nella giornata del 5 marzo scorso ha tratto in arresto, in esecuzione di misura cautelare agli arresti domiciliari, due cittadini georgiani; un ter ... sassuolo2000.it Dove vedere Bologna-Roma di Europa League in tv Sky o Dazn, orario x.com Dove vedere Bologna-Roma di Europa League in tv Sky o Dazn, orario - facebook.com facebook