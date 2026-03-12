Bodo Glimt i norvegesi continuano a stupire in CL | il pensiero a Sky di Condò e…

Il Bodo Glimt, squadra norvegese, sta attirando l’attenzione per la sua costante presenza in UEFA Champions League, mantenendo vivo l’interesse degli appassionati di calcio europeo. La formazione norvegese prosegue la sua avventura nel torneo continentale, suscitando curiosità e discussioni tra gli addetti ai lavori. La squadra continua a sorprendere per le sue performance e la capacità di competere ad alti livelli in ambito internazionale.

Bodo Glimt. La sorprendente cavalcata del BodoGlimt in UEFA Champions League continua a far parlare tutta l’Europa calcistica. Dopo aver eliminato l’ Inter agli spareggi, la formazione norvegese ha conquistato un altro risultato di grande prestigio battendo 3-0 lo Sporting Lisbona nella gara d’andata degli ottavi di finale. Una prestazione dominante che avvicina i gialloneri a uno storico approdo ai quarti della competizione. Il successo contro lo Sporting conferma la crescita di una squadra che negli ultimi mesi ha dimostrato di poter competere anche contro club di grande tradizione internazionale. Organizzazione tattica, ritmo elevato e grande capacità di sfruttare le occasioni stanno rendendo il BodoGlimt una delle realtà più sorprendenti di questa edizione della Champions. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

Articoli correlati

Bodo/Glimt-Sporting Lisbona (Champions League, 11-03-2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici. I norvegesi vogliono stupire ancoraTante volte lo Sporting Lisbona ha beneficiato degli ultimi minuti per cogliere risultati di importanza capitale: sabato sera al Municipal di Braga è...

Bodo/Glimt-Sporting Lisbona (Champions League, 11-03-2026 ore 21:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici. I norvegesi vogliono stupire ancoraTante volte lo Sporting Lisbona ha beneficiato degli ultimi minuti per cogliere risultati di importanza capitale: sabato sera al Municipal di Braga è...

Contenuti e approfondimenti su Bodo Glimt

Temi più discussi: Prosegue la favola del Bodo Glimt! Sporting sconfitto 3-0; Il segreto del Bodo si chiama Fokus, viene dai videogames e permette ai piccoli di battere i grandi; Il Bodo/Glimt sta facendo cose mai viste prima con tanti giocatori norvegesi che, però, non vanno in Nazionale (e non è facile capire perché); Bodo/Glimt, Knutsen in conferenza: Abbiamo fatto la storia dello sport norvegese. Chivu uomo fantastico.

Bodo/Glimt-Sporting 3-0: quarti più vicini per i norvegesiDiretta Bodo/Glimt-Sporting di Mercoledì 11 marzo 2026: Fet, Blomberg e Hoegh firmano un successo pesantissimo verso i quarti ... calciomagazine.net

Video Bodo Glimt Sporting (3-0) | Gol e highlights: tris norvegese!Video Bodo Glimt Sporting gol e highlights: tutte le reti e le occasioni migliori del match di Champions League di oggi 11 marzo ... ilsussidiario.net

Il Bodo/Glimt non si ferma più: travolto anche lo Sporting, quinta vittoria di fila in Champions x.com

Champions League, continua la favola del Bodo/Glimt: 3-0 allo Sporting dopo aver eliminato l'Inter - facebook.com facebook