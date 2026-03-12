Bocciofila si cerca gestore | Ora non è più inagibile

È in fase di definizione un bando per affidare la gestione dell’ex Bocciodromo di via Fermi, che recentemente è stato riaperto al pubblico. Le opere di ristrutturazione sono quasi terminate e il locale, che era inagibile fino a poco tempo fa, ora può essere utilizzato. La bocciofila locale si sta preparando per il nuovo incarico.

Verso un bando per assegnare la gestione dell'ex Bocciodromo di via Fermi. Le opere in corso sono quasi terminate. E l'amministrazione comunale pensa ad un futuro concreto per una struttura che ha subito diverse vicissitudini, compreso, venti e piogge di un temporale devastante che tre anni fa l'avevano resa inagibile. Una struttura sportivo-ricreativa che era sempre stata ritrovo di anziani e famiglie, punto di riferimento per il biliardo a stecca. Una struttura chiusa per troppo tempo, che è stata rinnovata e che adesso avrà bisogno di essere gestita. E questa volta con certezze e garanzie. "Il Comune, in questi anni, ha finanziato le opere necessarie al suo completo ripristino – sottolinea il sindaco Simone Saletti -.