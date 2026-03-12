Bloccati nella notte durante una ferrata | paura per tre escursionisti

Tra la sera dell’11 e la mattina del 12 marzo, tre escursionisti ventitreenni sono rimasti bloccati durante una ferrata, causando momenti di grande preoccupazione. I tre sono rimasti intrappolati a circa due terzi del percorso, rendendo necessario l’intervento dei soccorsi. La situazione ha tenuto in tensione i vigili del fuoco e le squadre di emergenza che si sono mobilitate per raggiungerli.

L’intervento del Soccorso alpino e speleologico è durato diverse ore. Gli operatori: “È importante pianificare con attenzione le proprie uscite, tenendo conto dei livelli di difficoltà e delle condizioni meteo” Sono state ore di forte preoccupazione quelle trascorse tra la sera dell’11 e la mattina del 12 marzo per tre giovani escursionisti, tutti ventitreenni, che sono rimasti bloccati a 2.817 metri di quota percorrendo la ferrata Bolver, in Primiero. A impedire loro di proseguire, il panico e il freddo improvviso. La chiamata al numero unico di emergenza 112 è arrivata attorno alle 19.45 e sul posto sono intervenuti i militari del Soccorso alpino e speleologico trentino. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

