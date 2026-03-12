Blitz della polizia | sequestrata nota azienda che lavora il marmo

Ieri, la polizia metropolitana di Napoli ha effettuato un blitz a Santa Maria la Carità, sequestrando un'azienda che si occupa di lavorazione del marmo. L'intervento è stato motivato dal fatto che l'impresa operava senza aver ottenuto le necessarie autorizzazioni per le emissioni in atmosfera. Le forze dell'ordine hanno preso i provvedimenti necessari sul posto.

Ieri la polizia metropolitana di Napoli ha sequestrato un'impresa di Santa Maria la Carità che lavora il marmo, per emissioni in atmosfera in assenza della prescritta autorizzazione. Si è proceduto, pertanto, al sequestro dell'intero opificio, costituito da un capannone di 240 mq, e delle attrezzature utilizzate per la lavorazione del marmo. NapoliToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Articoli correlati

Giugliano, operazione congiunta Polizia di Stato e Polizia Municipale: sequestrata nota pizzeriaSequestrata nota pizzeria nei pressi della stazione metropolitana di Giugliano nell’ambito di un’operazione congiunta della Polizia di Stato del...

Blitz della Polizia in zona aeroporto, sequestrata una discoteca abusivaIl locale, autorizzato solo alla somministrazione di cibi e bevande, era stato trasformato in sala da ballo.

Una raccolta di contenuti su Blitz della

Temi più discussi: Roma, blitz della polizia: 40 kg di droga in casa, 5 arresti tra Portuense e periferia; Blitz della polizia locale al campo sportivo: trovati due coltelli e una catena; Scoperte due piazze di spaccio nel fermano: blitz della polizia, sequestrato oltre un chilo di droga, due arresti; Emporio della droga al Portuense, il giro di spaccio di hashish e marijuana di una 57enne (video).

Marigliano, blitz della Polizia Locale al mercato: sequestri e sanzioniMARIGLIANO – Prosegue l’azione della Polizia Locale nell’area del mercato del lunedì per contrastare le vendite abusive e ripristinare la legalità dopo Marigliano, blitz della Polizia Locale al mercat ... marigliano.net

Blitz della Polizia locale in un edificio abbandonato: sequestrata droga, quattro denunce e un’espulsioneOperazione della Polizia locale di Grosseto in un palazzo abbandonato: sequestrati anche droga e denaro in città ... grossetonotizie.com

Blitz della Polizia a Raffadali: il questore di Agrigento sospende la licenza a un noto centro per 30 giorni - facebook.com facebook

Guarda cosa succede se vai a scavare Blitz della Finanza: nel mirino la serie M. Il figlio del secolo x.com