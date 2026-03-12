Blitz a Bellaria | 40 irregolari cocaina e armi sequestrate

Durante un blitz all’Hotel Sidney a Bellaria Igea Marina sono stati trovati quaranta persone senza documenti, mentre nel corso dell’operazione sono state sequestrate cocaina e armi. Le forze dell’ordine hanno condotto la verifica all’interno della struttura, riscontrando la presenza di soggetti irregolari e di sostanze stupefacenti. Sono in corso ulteriori accertamenti sulle armi sequestrate.

Quaranta ospiti senza documenti sono stati individuati all'interno dell'Hotel Sidney a Bellaria Igea Marina. L'operazione, svoltasi nella notte del 12 marzo 2026, ha portato all'arresto di un giovane per spaccio e al sequestro di armi e denaro. L'intervento congiunto delle forze dell'ordine ha messo in luce una situazione di irregolarità sistemica che va oltre il singolo caso. Il blitz non è stato casuale ma frutto di un monitoraggio costante sul territorio costiero romagnolo. La rete di controllo e l'irregolarità ricettiva. Il cuore operativo della serata si è sviluppato all'interno della struttura alberghiera di Bellaria Igea Marina. Un gruppo misto composto da carabinieri, vigili del fuoco, polizia locale e ispettorato del Lavoro ha eseguito l'azione di controllo.