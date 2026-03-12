Bivio pericoloso consigliere regionale M5S scrive all' Anas

Un consigliere regionale del Movimento 5 Stelle ha scritto all'Anas per segnalare un bivio pericoloso sulla ex SS6 Casilina, vicino al Comune di Tora e Piccilli, in provincia di Caserta. La richiesta è di intervenire sul tratto stradale per migliorare le condizioni di sicurezza. La comunicazione è stata inviata alla Direzione Compartimentale ANAS della Campania.

Raffaele Aveta: "Una vera e propria strada killer, che in passato ha già provocato incidenti con conseguenze mortali, anche a causa delle velocità di percorrenza del tratto" “Dalle verifiche effettuate sul posto emergono infatti alcune situazioni che destano preoccupazione. In particolare, la configurazione della segnaletica orizzontale all’altezza dell’intersezione consente la svolta a sinistra verso Tora e Piccilli con i veicoli costretti a fermarsi al centro della carreggiata, in attesa di dare precedenza al traffico proveniente da entrambe le direzioni. A questo si aggiunge la presenza di una curva in corrispondenza di un dosso, che riduce la visibilità per gli automobilisti e rende quel tratto ancora più delicato”, spiega Aveta. 🔗 Leggi su Casertanews.it Articoli correlati Atrani, sicurezza e salute prima di tutto: il Comune scrive ad ANAS, ASL e ACaMIRIl Comune di Atrani ha avviato nei giorni scorsi una serie di interlocuzioni dirette con i vertici di ANAS, ASL Salerno e ACaMIR, ponendo al centro... Alessandro Longo eletto segretario regionale della Uil Fp Anas SiciliaAl centro del Congresso svoltosi a Palermo, il ruolo dell’azienda nella transizione energetica e nella mobilità sostenibile Si è svolta a Palermo,...