Biohacking spa l' evoluzione delle cliniche di longevity

Biohacking spa è un insieme di centri benessere che offrono rituali personalizzati per migliorare le performance fisiche e mentali. Questi centri si concentrano su trattamenti specifici e tecniche innovative per favorire il benessere e il recupero. La loro presenza si sta diffondendo in diverse città, attirando persone interessate a ottimizzare la salute e il funzionamento del corpo e della mente.

Nel corso degli anni, il concetto di biohacking si è arricchito di sfumature. «Con tempo il significato si è allargato, e oggi indica soprattutto un’idea semplice ottimizzare le funzioni biologiche con scelte quotidiane (eo strumenti tecnologici), senza per forza entrare in un percorso clinico. In senso moderno, non significa né “fare medicina”, né inseguire miracoli: significa ottimizzare ciò che facciamo ogni giorno», evidenzia l'esperta. «Come dormiamo, come respiriamo, come mangiamo, quanto e come ci muoviamo e come gestiamo lo stress per sostenere energia, recupero e benessere nel tempo. Insomma, se ci pensiamo, alimentazione, sonno, respiro e movimento, sono attività quotidiane che tutti facciamo già. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

