Biodivrsità Zabatta | Salvaguardiamo la trota mediterranea del bacino del Sele

Un esperto ha sottolineato l'importanza di mantenere le popolazioni di trota mediterranea nel bacino del Sele, evidenziando la necessità di verificare lo stato dei programmi di recupero genetico e di riproduzione. La biodiversità acquatica di questa zona è al centro di attenzione, con interventi mirati a tutelare questa specie, che rappresenta una componente significativa dell'ecosistema locale. La discussione si concentra sulle azioni da intraprendere per proteggere questa specie in via di estinzione.

Tempo di lettura: 2 minuti Verificare lo stato dei programmi di recupero genetico, riproduzione controllata e ripopolamento delle specie autoctone, con particolare riferimento alle trote di origine mediterranea del bacino del Sele (Salmo ghigii), destinate alla reintroduzione nei corsi d’acqua regionali. È questo l’obiettivo del sopralluogo istituzionale che l’assessora alla Biodiversità, Tutela degli Animali, Pesca e Acquacoltura, Fiorella Zabatta, effettuerà domani, venerdì 13 marzo, alle 11.30 presso il Centro Ittiogenico Regionale Isca di Ceraso, in Cilento. Una visita che costituisce anche un momento di educazione ambientale e di sensibilizzazione sui temi della biodiversità, degli ecosistemi e della sostenibilità: all’incontro parteciperanno infatti gli studenti del territorio. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

Articoli correlati

Agritech tra imprese e formazione: nasce l?alleanza per la piana del SeleUn asse tra ricerca, imprese e formazione per dare struttura a un settore che in Campania vale miliardi e occupazione.

Inquinamento del bacino del Sarno: denunciato imprenditoreInoltre, riscontravano che le acque di prima pioggia che attraversavano il piazzale antistante l’opificio, venivano scaricate direttamente nel...

Una raccolta di contenuti su Biodivrsità Zabatta Salvaguardiamo la...

Pannelli fotovoltaici per la biodiversità: «Così salvaguardiamo lo stagno Urbani»FANO Si chiama Energia dal sole per la biodiversità il progetto elaborato da Argonauta per lo stagno Urbani che è stato inserito nella rosa de La rete del dono, quella attraverso la quale vengono ... corriereadriatico.it

Biodiversità, cosa vuole dire oggi proteggere la naturaLa biodiversità sta attraversando una grave crisi, che mette in pericolo tutto il nostro pianeta e gli ecosistemi da cui dipende anche la nostra esistenza. Un milione di specie è a rischio di ... repubblica.it