Biodiversità Zabatta | Salvaguardiamo la trota mediterranea del Bacino del Sele

Un esperto ha chiesto di verificare lo stato dei programmi di recupero genetico, riproduzione controllata e ripopolamento delle trote mediterranee nel Bacino del Sele. In particolare, si punta a monitorare le iniziative di reintroduzione di questa specie autoctona nei corsi d’acqua regionali. L’obiettivo è assicurare la salvaguardia della trota mediterranea, nota anche come Salmo ghigii, presente in questa area.

Verificare lo stato dei programmi di recupero genetico, riproduzione controllata e ripopolamento delle specie autoctone, con particolare riferimento alle trote di origine mediterranea del bacino del Sele (Salmo ghigii), destinate alla reintroduzione nei corsi d’acqua regionali. È questo. 🔗 Leggi su Salernotoday.it Articoli correlati Biodivrsità, Zabatta: “Salvaguardiamo la trota mediterranea del bacino del Sele”Tempo di lettura: 2 minutiVerificare lo stato dei programmi di recupero genetico, riproduzione controllata e ripopolamento delle specie autoctone,... Biodiversità e zone umide, Zabatta: “Puntare sull’educazione ambientale nelle scuole”Tempo di lettura: 7 minuti “Le zone umide sono tra gli ecosistemi più complessi e più fragili del pianeta: regolano il ciclo dell’acqua, custodiscono...