Binoche risponde a Chalamet | l’anima guida l’arte

Durante il Festival Internazionale del Documentario di Salonicco, Juliette Binoche ha commentato le affermazioni di Timothée Chalamet sul teatro. La attrice francese ha risposto alle sue parole, senza approfondire ulteriori dettagli o motivazioni. La discussione si è svolta in un contesto pubblico, con entrambe le parti presenti. La conversazione ha attirato l’attenzione dei media, che hanno riportato le dichiarazioni ufficiali.

Juliette Binoche ha risposto alle dichiarazioni di Timothée Chalamet sul teatro durante il Festival Internazionale del Documentario di Salonicco. L’attrice, presente per presentare il suo primo documentario sulla danza intitolato In-I In Motion, ha chiarito che ciò che conta è ciò che nutre l’anima. La discussione nasce dalle parole dell’attore candidato all’Oscar per Marty Supreme, il quale aveva sostenuto in un’intervista con Matthew McConaughey che il pubblico non si interessa più a queste arti. La replica arriva mentre la star di Dune rimane al centro del dibattito. Binoche ha inizialmente mostrato perplessità sulla questione, chiedendo prima di essere informata sui dettagli della controversia prima di prendere posizione. 🔗 Leggi su Ameve.eu

