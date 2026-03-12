Bindi squallida contro l’intervento della Meloni | Per lei gli americani non dovevano liberarci… video

Durante una trasmissione televisiva, Rosy Bindi ha espresso commenti critici nei confronti della premier, suggerendo che per lei gli americani non avrebbero dovuto intervenire in Italia. Nel suo intervento, Bindi ha commentato in modo diretto e senza mezzi termini, usando toni forti contro la leader politica. Il suo discorso ha suscitato attenzione per la scelta delle parole e il tono usato nel confronto pubblico.

"Meloni non voleva che gli americani liberassero l'Italia?" Che argomento terra terra. La maestrina dalla penna rossa, Rosy Bindi intinge nel veleno il suo intervento dalla Gruber ad Otto e mezzo contro la premier. La sua osservazione non è certo da politica di alto livello. La presidente del Consiglio in un lungo passaggio della replica in Parlamento ha parlato del tema della "democrazia esportata con le bombe": ritornello utilizzato in aula dalle opposizioni per attaccare il governo e per criticare l'amicizia con Trump. Bindi velenosa contro Meloni da Lilli Gruber. Questo il passaggio delle premier che vale la pena ricordare ancora una volta: "Signori, scusate: viva gli americani che liberano l'Europa dal nazifascismo, ma no agli americani che liberano dalla dittatura altri popoli in altre parti del mondo.