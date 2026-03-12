Bimba di 2 anni non può aprire gli occhi per rarissima malattia al Santobono le ridanno la vista

Una bambina di due anni affetta da una rara malattia che le impedisce di aprire gli occhi ha ricevuto cure presso l'ospedale Santobono di Napoli. La diagnosi è di congiuntivite lignea, una condizione che provoca la formazione di membrane sugli occhi. Dopo un viaggio dal Lussemburgo, la piccola è stata sottoposta a trattamenti che hanno portato alla sua guarigione.

Bimba di 2 anni colpita da congiuntivite lignea, che crea delle membrane sugli occhi. Viaggio dal Lussemburgo a Napoli per le cure: guarita al Santobono. 🔗 Leggi su Fanpage.it