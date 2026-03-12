biglietti del bus introvabili sos anziani

In molte città, i biglietti del bus sono ormai difficili da trovare, creando disagio soprattutto per gli anziani che non usano smartphone o servizi online. La mancanza di biglietti fisici rende complicato il viaggio per chi si affida ancora ai mezzi tradizionali. La situazione si sta aggravando in diverse aree, dove l’approvvigionamento di biglietti sta diventando sempre più difficile.

Comprare un biglietto dell'autobus, per molti cittadini, sta diventando sempre più complicato. Soprattutto per chi non utilizza smartphone o applicazioni digitali. Da qui l'appello lanciato in Consiglio comunale dal consigliere di Fratelli d'Italia Andrea Arbizzoni. "Bisogna aprire un tavolo con le aziende di trasporto pubblico per aumentare i punti vendita dei biglietti dei bus", sottolinea il consigliere. Il problema, spiega, riguarda in particolare gli utenti più anziani, spesso in difficoltà con le nuove modalità di acquisto digitali. "Acquistare il biglietto sta diventando un'impresa – osserva –, da una parte c'è una lenta scomparsa delle edicole, dall'altra tante persone che non riescono ad utilizzare l'applicazione o le nuove formule di acquisto con gli smartphone".

