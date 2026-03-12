Il Bif&st 2026 si svolgerà a Bari dal 27 marzo e vedrà la partecipazione di Bradley Cooper, che presenterà in anteprima il suo nuovo film intitolato “È l’Ultima Battuta?”. La 17ª edizione del festival internazionale di cinema e tv si terrà al Teatro Petruzzelli, attirando pubblico e addetti ai lavori da diverse parti. La proiezione del film sarà uno degli eventi principali della manifestazione.

Il grande cinema internazionale torna a illuminare il Teatro Petruzzelli. La 17ª edizione del Bif&st – Bari International Film&Tv Festival ospiterà, venerdì 27 marzo, l’anteprima di È l’Ultima Battuta? (Is This Thing On?), il nuovo film diretto e prodotto dal candidato all’Oscar® Bradley Cooper. La pellicola verrà presentata fuori concorso nella prestigiosa sezione “Rosso di sera“, prima di approdare ufficialmente nelle sale italiane il prossimo 2 aprile 2026 distribuita da The Walt Disney Company Italia. Quale sarà il film d’apertura di Bif&st 2026? Scopritelo nel nostro ultimo aggiornamento. Al centro del racconto troviamo Alex (Will Arnett), un uomo nel pieno di una crisi di mezza età che, travolto da un imminente divorzio, decide di cercare un improbabile riscatto nel mondo della stand-up comedy newyorkese. 🔗 Leggi su Universalmovies.it

© Universalmovies.it - Bif&st 2026: Bradley Cooper a Bari con l’atteso “È l’Ultima Battuta?”

