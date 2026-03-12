Biennale Giuli chiede le dimissioni di Gregoretti | ‘Venuto meno il rapporto di fiducia’

Durante la discussione sulla riapertura del padiglione russo alla Biennale di Venezia del 2026, il ministro della Cultura ha chiesto le dimissioni di Gregoretti, affermando che il rapporto di fiducia tra i due si è interrotto. La questione ha portato il ministero a assumere una posizione critica sulla riapertura del padiglione russo, alimentando il dibattito pubblico su questo tema.

Nel vivo del dibattito tra il ministro della Cultura, Alessandro Giuli, e il presidente della Biennale di Venezia, Pietrangelo Buttafuoco, sulla riapertura del padiglione russo durante la 61ª Esposizione Internazionale d’Arte, iniziano a verificarsi le prime conseguenze. In una nota, il ministero ha comunicato una presa di posizione netta da parte di Giuli: la rappresentante del MiC nel Consiglio di amministrazione della Biennale, Tamara Gregoretti, deve rimettere il suo mandato “essendo venuto meno il rapporto di fiducia“. Se per Buttafuoco Venezia deve restare uno spazio aperto di confronto globale in cui le tensioni politiche non si trasformano automaticamente in esclusioni culturali, per Giuli e per il governo la presenza russa è oggetto di critica. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

