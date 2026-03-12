Biennale di Venezia il ministro Giuli chiede le dimissioni della consigliera Tamara Gregoretti | aveva detto sì al ritorno della Russia

Il ministro Giuli ha chiesto le dimissioni della consigliera Tamara Gregoretti dopo che aveva espresso il suo sì al ritorno della Russia alla Biennale di Venezia. La decisione è stata comunicata ufficialmente e ha suscitato discussioni tra i membri del consiglio di amministrazione della manifestazione. Il presidente della Biennale e il suo consiglio non hanno commentato pubblicamente la posizione del ministro.

Salta il componente del Cda della Biennale di Venezia designato dal Ministero della Cultura: si tratta di Tamara Gregoretti, giornalista e autrice televisiva. Secondo indiscrezioni, le sarebbero state appena chieste le dimissioni. La Gregoretti si era espressa a favore della riapertura del Padiglione russo per la 61° edizione dell’Esposizione internazionale d’Arte che si aprirà il 9 maggio. Sarebbe questa la prima risposta del ministro Alessandro Giuli, contrarissimo alla decisione del presidente della Biennale, Pietrangelo Buttafuoco, di accogliere senza sollevare obiezioni la comunicazione di Mosca di riaprire il suo Padiglione dopo 4 anni di stop, in seguito alla guerra in Ucraina. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Biennale di Venezia, il ministro Giuli chiede le dimissioni della consigliera Tamara Gregoretti: aveva detto sì al ritorno della Russia Articoli correlati Russia alla Biennale, Giuli chiede le dimissioni dal cda di Tamara GregorettiIl ministro della Cultura Alessandro Giuli, contrario alla decisione del presidente della Biennale Pietrangelo Buttafuoco di non sollevare obiezioni... Aggiornamenti e notizie su Biennale di Venezia il ministro Giuli... Temi più discussi: Le Partecipazioni Nazionali e gli Eventi Collaterali della Biennale Arte 2026; Biennale di Venezia 2026, torna la Russia: ecco chi c'è dietro il padiglione di regime; Perché non ci saranno artisti italiani alla Biennale di Venezia; La Russia alla Biennale di Venezia, 22 Paesi europei firmano una lettera di condanna. Biennale, il caso Russia scuote la sfida elettorale. Le reazioni di Brugnaro, Venturini, Martella e BettinVENEZIA - «Non è politica, è cultura. Bisogna tenere aperte le porte alla discussione». Il sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro, si schiera con il presidente ... ilgazzettino.it La partecipazione russa alla Biennale, la Commissione Ue conferma: fondi sospesi o cancellatiIl contributo destinato all’istituzione culturale presieduta da Pietrangelo Buttafuoco ammonta a circa 2 milioni di euro ... rainews.it Russia alla Biennale: si condanna la guerra ma non si censura la cultura. Venezia resti spazio di libertà. La guerra in Ucraina va condannata senza ambiguità e l’aggressione russa è un fatto gravissimo. Ma altra cosa è cancellare una cultura o trasformare un - facebook.com facebook Riaprire il padiglione russo alla #BiennalediVenezia significa riportare la rassegna in quel terreno di libertà che le appartiene. La nostra analisi. #russia #arte x.com