Bicio e la Coppa | Importante vincere e confermarsi

Un calciatore ha detto che conquistare una coppa è fondamentale per dimostrare il proprio valore e mantenere il rispetto degli avversari. Ha aggiunto che, anche se ogni trofeo ha il suo significato, vincere aiuta a ricordare chi domina nel campionato. La sua dichiarazione sottolinea l’importanza di ottenere risultati concreti per confermare la propria posizione.

"Capisco che ogni trofeo abbia il suo peso, soprattutto per i tifosi, ma è importante vincere e confermarsi, per ricordare agli altri chi è il più forte". La pensa così Bicio Facenda (foto) sulla Coppa Italia in palio a Rimini da domani: l'ex capitano della Vuelle, che vinse l'ultima coppa nella stagione 200506, è sempre stato un grande leader e motivatore e visse l'esaltante scalata che riportò in due anni la Scavolini Spar dalla B alla massima serie. Una competizione che spingerà tanti pesaresi verso il Flaminio, dove si può accedere con propri mezzi, ma i biglietti (in vendita su Ticketone) vanno comprati entro le 19 di questa sera perché i botteghini del palasport saranno chiusi.