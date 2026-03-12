Biathlon oggi in tv Sprint maschile Otepää 2026 | orario startlist streaming

Oggi, giovedì 12 marzo, sulla neve di Otepää in Estonia si svolge l’ottava tappa della Coppa del Mondo di biathlon. La gara in programma è lo sprint maschile, con gli atleti pronti a sfidarsi sulla distanza stabilita. La competizione sarà trasmessa in diretta in televisione e disponibile anche in streaming. La startlist ufficiale comprende i nomi dei biatleti che prenderanno parte alla prova.

Oggi, giovedì 12 marzo, prenderà il via l'ottava tappa della Coppa del Mondo di biathlon. Sulle nevi di Otepää (Estonia) inizierà un nuovo percorso nel massimo circuito internazionale. I fari saranno puntati sulla 10 km Sprint maschile che, nei fatti, darà il via alle danze in questo appuntamento. La gara sui due poligoni richiedere grande esplosività nelle frazioni di fondo e precisione nelle serie di tiro, in modo da non pagare dazio in termini di penalità. L'Italia, come è noto, sarà orfana di Tommaso Giacomel. Il trentino ha deciso di non proseguire nella stagione per il malore accusato nel corso della Mass Start ai Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina.