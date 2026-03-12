Bianca Balti è stata annunciata come nuova ambasciatrice di Bvlgari, segnando l'inizio di una collaborazione tra la maison e la modella. La notizia viene comunicata attraverso un comunicato ufficiale, che specifica il ruolo di Balti come volto del marchio. Nessun dettaglio aggiuntivo sui termini dell’accordo o sui progetti futuri è stato reso noto.

Nelle immagini della nuova campagna, la top model indossa le iconiche creazioni delle collezioni B.zero1 e Serpenti, esprimendo una femminilità contemporanea, in linea con la visione della Maison e con l’unicità delle donne che scelgono i gioielli Bvlgari. La modella lodigiana - protagonista indiscussa delle passerelle internazionali fin dal suo debutto nel 2004 - è stata in grado di costruire una carriera che va oltre la moda, arrivando anche in televisione: basti vedere la sua presenza come co-conduttrice del Festival di Sanremo nelle edizioni 2013, 2025 e 2026. «Il suo percorso ha sempre posto al centro una femminilità consapevole e... 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Bianca Balti è la nuova Ambassador di Bvlgari

