Giacomo Bertagnolli, originario di Cavalese, è un atleta ipovedente fin dalla nascita che ha raggiunto risultati importanti nello sci paralimpico. Dopo aver praticato l'hockey, si è specializzato nello sci e ha conquistato un totale di 11 medaglie. A Pechino 2022 ha anche portato il vessillo azzurro come portabandiera della delegazione italiana. La sua carriera continua con obiettivi ancora da raggiungere.

Dalle montagne del Trentino all'olimpo dello sci alpino paralimpico. Questo è il riassunto della straordinaria ascesa di Giacomo Bertagnolli, 27 anni. Nato e cresciuto a Cavalese, nella Val di Fiemme, ha sempre avuto un forte legame con la montagna e con lo sport. Fin da bambino pratica molte attività all'aria aperta, grazie al papà: arrampicata e mountain bike durante l'estate, sci alpino e ice hockey nei mesi invernali. È proprio con l'hockey che Giacomo comincia a praticare sport agonistico, fino ai dodici anni, quando il ritmo sempre più veloce delle partite rende difficile per lui seguire il disco sul ghiaccio: "Mi piaceva molto, ma man mano che si cresceva il gioco diventava sempre più veloce e facevo molta fatica a seguire il disco e spesso finivo in panchina.

© Gazzetta.it - Bertagnolli, dall'hockey allo sci paralimpico: 11 medaglie e non è ancora finita

