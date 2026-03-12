Benzina a 2,60€ | la fuga verso San Marino e Livigno

I prezzi della benzina hanno toccato i 2,60 euro al litro, portando molti automobilisti a cercare alternative come San Marino e Livigno, dove i costi sono più bassi. La crescita dei prezzi ha causato un aumento degli spostamenti verso queste località, incentivando la fuga verso zone con regimi fiscali diversi. La situazione ha attirato l’attenzione di chi utilizza l’auto quotidianamente.

I prezzi del carburante hanno raggiunto nuovi massimi storici, superando la soglia dei 2,60 euro al litro per la benzina, spingendo gli automobilisti verso le zone a regime fiscale speciale. Mentre le tensioni internazionali pesano sui mercati energetici globali, località come San Marino e Livigno diventano mete di pellegrinaggio cerca di contenere i costi di spostamento. Il divario di prezzo tra queste aree privilegiate e la media nazionale è diventato così marcato da modificare radicalmente le abitudini di rifornimento delle famiglie italiane. La situazione non è uniforme su tutto il territorio nazionale, poiché il peso delle accise e dell'IVA rappresenta oltre il sessanta percento del costo finale alla pompa.