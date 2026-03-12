Bennato contro le guerre | Ho una figlia poco più che adolescente il futuro mi preoccupa Il video

Edoardo Bennato ha condiviso le sue riflessioni sui conflitti attuali, esprimendo preoccupazione per il mondo che lasceranno le nuove generazioni. In un video, ha parlato della figlia Gaia, di appena più di quattordici anni, sottolineando come le tensioni internazionali possano influenzare il suo futuro. La sua voce si unisce a quella di altri artisti che affrontano temi di attualità.

"C’è una mia canzone del 1985 che si chiama ‘Asia’, comincia così" e la canta. Il filmato inviato a Today.it Edoardo Bennato torna a parlare di questi tempi di guerra, preoccupato per il futuro delle nuove generazioni e di sua figlia Gaia. “Tutti quanti noi apparteniamo a diverse generazioni che fortunatamente la guerra non l’hanno mai vista da vicino. Sì, siamo abituati a vederla al cinema, spettacolarizzata, nei telegiornali", esordisce Bennato in un filmato appositamente girato. Quindi il cantautore aggiunge: “Ed io, che mi considero un ‘pazzaglione’, un mezzo squilibrato, vi confesso che il futuro mi preoccupa anche perché ho una figlia poco più che adolescente. 🔗 Leggi su Today.it

