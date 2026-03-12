Giovedì 12 marzo 2026, a Benevento, si svolgerà un incontro istituzionale dedicato alla violenza di genere. L’appuntamento, che si terrà nel pomeriggio presso Palazzo Paolo V, coinvolgerà rappresentanti delle istituzioni e si concentrerà su temi come la prevenzione e la responsabilizzazione degli autori. L'evento si svolgerà dalle 15:30 alle 18:00.

Il confronto istituzionale sulla violenza di genere si terrà giovedì 12 marzo 2026 a Benevento. L’incontro, previsto dalle ore 15:30 alle 18:00 presso Palazzo Paolo V, affronterà la prevenzione e la responsabilizzazione degli autori. Non si tratta solo di tutela delle vittime, ma di un approccio multidisciplinare che coinvolge magistrati e professionisti della psicologia. L’evento è il risultato di una collaborazione tra diverse realtà locali, tra cui il Comitato Pari Opportunità dell’Ordine degli Avvocati guidato dall’avvocato Ilaria Iammarino e la Consulta delle Donne diretta dalla dottoressa Angela De Nisco. Anche la FIDAPA sezione di Benevento e BPW Italy, sotto la presidenza del professore Carmen Coppola, partecipano all’iniziativa. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Benevento: nuovo approccio alla violenza di genere

Articoli correlati

Il nuovo calendario della polizia locale di Nardò dedicato al contrasto alla violenza di genereNARDO’ - Presentato ieri mattina, nella sede del comando di via Crispi, lo speciale calendario della polizia locale di Nardò per il 2026 interamente...

Leggi anche: Violenza di genere, a Romentino in arrivo un nuovo centro antiviolenza

Una selezione di notizie su Benevento nuovo approccio alla violenza...

Argomenti discussi: Confindustria Benevento: Claudio Monteforte nominato vice presidente vicario.

A Benevento apre il Centro Diagnostico Kappa: innovazione e servizi sanitari nel cuore della cittàUn nuovo punto di riferimento per la salute arriva nel centro di Benevento. Dallo scorso mese di febbraio ha aperto infatti in Corso Garibaldi 250, a pochi passi da Piazza Cardinal Pacca e dal Duomo c ... ntr24.tv

Dal territorio all’innovazione energetica: Claudio Monteforte nominato vice presidente vicario di Confindustria BeneventoUn nuovo capitolo si apre per il comparto industriale del territorio sannita e per il settore delle energie rinnovabili. Claudio Monteforte, CEO e Co-Founder di Idnamic, è stato nominato Vice Presiden ... ntr24.tv