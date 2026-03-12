Bendeguz Kovacs è un giovane attaccante di 18 anni di nazionalità ungherese. È considerato un talento emergente nel panorama calcistico e attualmente gioca per una squadra di club di livello. La Juventus ha manifestato interesse nei suoi confronti, vedendolo come un potenziale centravanti per il futuro. Kovacs si distingue per la statura imponente e le capacità offensive.

Goretzka Juventus: come sta andando la stagione dell’obiettivo bianconero al Bayern Monaco. Dentro al suo momento Lobotka Juventus: il centrocampista sta valutando di cambiare aria, ma lascerebbe Napoli solo a queste condizioni. Le ultime Openda Juventus, la volontà del centravanti belga è chiarissima: C’è un indizio inequivocabile. Ecco di che cosa si tratta Celik Juve: bianconeri in pole position per l’acquisto a zero del turco, ma attenzione all’interesse di una rivale. Di chi si tratta Kovacs Juve, è lui il nome nuovo per l’attacco bianconero. Concorrenza, caratteristiche e costo del cartellino: tutti i dettagli Esordio Oboavwoduo: primi minuti con la Next Gen, Brambilla gli concede il finale del match con la Vis Pesaro. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Bendeguz Kovacs, chi è il gigante 18enne che la Juventus vuole come centravanti del futuro

Articoli correlati

Leggi anche: Gol a raffica e l'assist di... Yildiz: chi è Bendeguz Kovacs, il 2007 dell’Az che ha stregato la Juve

Aggiornamenti e notizie su Bendeguz Kovacs

Temi più discussi: Diretta Südtirol-Virtus Entella: dove vederla in tv e live streaming | DAZN News IT; Juve, riecco Vlahovic: si è allenato in gruppo. Conto alla rovescia per il ritorno in campo; Dove vedere Spezia-Monza in tv e in streaming; Openda cambia casa: si trasferisce nella villa che fu di CR7. Ma il suo futuro alla Juve...

Kovacs Juve, è lui il nome nuovo per l’attacco bianconero. Concorrenza, caratteristiche e costo del cartellino: tutti i dettagliKovacs Juve, è lui il nome nuovo per rinforzare l’attacco della Vecchia Signora. Vediamo tutti i dettagli sulla concorrenza e sul costo del cartellino La Juve prosegue la sua linea verde monitorando i ... juventusnews24.com

Gol a raffica e l'assist di... Yildiz: chi è Bendeguz Kovacs, il 2007 dell’Az che ha stregato la JuveIl club bianconero lo segue da vicino, forte anche del rapporto privilegiato con l’agenzia che cura gli interessi del ragazzo, la Leaderbrock. È alto 199 centimetri, sogna di diventare il Ibrahimovic ... msn.com

Gol a raffica sognando... Ibra: ecco chi è Bendeguz Kovacs, il 2007 dell’Az che ha stregato la Juve. Lo vedreste in bianconero Un talento ungherese ha stregato la Signora. Parliamo di Bendeguz Kovacs, gigante classe 2007 delle giovanili dell’Az Alkm - facebook.com facebook

Juve, chi è Bendeguz Kovacs, il 2007 dell’Az Alkmaar che ha stregato i bianconeri | Gazzetta.it #calciomercato #Juventus x.com