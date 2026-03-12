Il capitano dell’Inter, fermo dal 18 febbraio durante la partita contro il Bodo Glimt in Champions League, si avvicina al rientro. La sua assenza si fa sentire, ma si prevede che tornerà presto in campo. La squadra aspetta con fiducia il suo ritorno, mentre i tifosi sperano di rivederlo presto in azione. La data precisa del suo rientro non è ancora stata comunicata.

Il capitano dell’Inter di Chivu è fermo dal 18 febbraio, quando lasciò in anticipo la sfida col Bodo Glimt valevole per l’andata degli ottavi Champions Per l’ Inter è un’assenza pesantissima, ma il suo rientro è sempre più vicino. Lautaro Martinez scalpita, non vede l’ora di tornare a disposizione di Chivu. Avrà sofferto molto a guardare il derby col Milan dalla panchina, dove è stato per dare supporto ai suoi compagni. Ad Appiano continua a lavorare a parte, però ormai manca davvero poco al suo ritorno in gruppo. “Bello rivedere il verde”, ha scritto sui suoi social in allegato a un paio di foto che lo ritraggono al lavoro su uno dei campi di Appiano Gentile. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - “Bello rivedere il verde”: si avvicina il rientro di Lautaro, ecco quando

Pisa-Inter, la doppietta di Lautaro Martinez

