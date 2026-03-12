Bellipanni cena e doni per l’8 marzo

La sezione "Vittorio Bellipanni" di Pisa dell’ Associazione Nazionale Carabinieri ha festeggiato nel Parco di San Rossore con una conviviale presso il celebre ristorante "Poldino" con un menù pisano, l’8 marzo giornata internazionale dedicata alle donne. E proprio le donne della "Bellipanni" hanno ricevuto un prezioso omaggio commissionato alla ditta Meucci di Collesalvetti. Si tratta di una spilla a forma di rosa bicolore, oltre al canonico mazzo di mimosa. È stata l’occasione per ricordare tutte le Benemerite che negli anni passati hanno prestato servizio alla "Bellipanni"; e per mettere a punto i dettagli della gita sociale a Rimini dove il 16 e 17 maggio si svolgerà il raduno Nazionale delle varie sezioni dell’Associazione Nazionale Carabinieri. 🔗 Leggi su Lanazione.it

