Bellezza e solidarietà | torna Una piega per l’Hospice

A Forlimpopoli, in occasione della Segavecchia 2026, si terrà la nona edizione di “Una piega per l’Hospice” domenica 15 marzo, dalle 9 alle 15. L’evento si svolge in piazza Garibaldi, all’interno del Palazzo del Torre, al primo piano. La manifestazione combina iniziative di bellezza e solidarietà, coinvolgendo professionisti del settore e cittadini in un’area dedicata alla cura dei bisogni sociali.

