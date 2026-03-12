Bellaria | il Pentathlon della mobilità dolce diventa

A Roma si è svolta oggi una manifestazione dedicata alla mobilità sostenibile, che ha visto protagonista l’esperienza di Bellaria Igea Marina. L’evento ha messo in evidenza il progetto locale dedicato al pentathlon della mobilità dolce, attirando l’attenzione di pubblico e media. La presentazione ha mostrato come questa iniziativa abbia rappresentato un esempio da seguire nel panorama nazionale.

La mobilità sostenibile ha trovato oggi una vetrina nazionale a Roma, dove l’esperienza di Bellaria Igea Marina è stata presentata come modello da studiare. L’assessore alla Mobilità Nicola Missiani ha illustrato al ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica le strategie adottate nella cittadina romagnola. Nel corso del workshop tenutosi nella Sala Stampa Lucia Grenna, la delegazione locale ha mostrato come il progetto ‘Pentathlon della mobilità dolce’ abbia trasformato gli spostamenti cittadini in un laboratorio pratico. Non si tratta solo di teoria, ma di un test sul campo che coinvolge direttamente i residenti e le infrastrutture urbane esistenti. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Bellaria: il Pentathlon della mobilità dolce diventa Articoli correlati Da Bellaria a Roma: il Pentathlon della mobilità dolce diventa caso studio al ministeroIl ‘Pentathlon della mobilità dolce a Bellaria Igea Marina’, vero e proprio test del sistema di trasporto cittadino, la messa a terra di concrete... Leggi anche: Mobilità dolce, si cambia. Il nuovo sharing vince Aggiornamenti e contenuti dedicati a Pentathlon della Pentathlon Moderno, stagione al via con il Campionato Italiano SeniorNel fine settimana appuntamento a Fiano Romano e Montelibretti: curiosità per le modifiche regolamentari introdotte dall'UIPM ... corrieredellosport.it Il pentathlon moderno è sempre più moderno eppure molto poco modernoIl pentathlon moderno è l’unico sport inventato da Pierre de Coubertin, l’inventore delle Olimpiadi moderne. Come le Olimpiadi anche il pentathlon moderno si rifà all’antica Grecia, tenendone però ... ilpost.it