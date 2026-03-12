Alla BayArena si conclude con un pareggio di 1-1 la partita tra Bayer Leverkusen e Arsenal. Andrich segna per i padroni di casa, mentre Havertz firma il gol dell’Arsenal. Il risultato viene deciso negli ultimi minuti con un calcio di rigore, assegnato dall’arbitro turco Meler dopo un fallo di Tillman su Madueke, episodio che ha suscitato polemiche.

Alla BayArena finisce 1-1 tra Bayer Leverkusen e Arsenal. In gol Andrich e Havertz. Il pareggio arriva allo scadere su calcio di rigore, dopo un fallo di Tillman su Madueke: un penalty assegnato dall'arbitro turco Meler tra le polemiche. Guarda gli highlights. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Bayer Leverkusen-Arsenal 1-1: gol e highlights

