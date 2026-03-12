Baveno è il primo comune del Vco a siglare un accordo con l' associazione Plastic Free

Oggi a Baveno è stato firmato il primo protocollo d'intesa nel Vco tra un Comune e l’associazione Plastic Free. L’accordo mira a rafforzare le attività di tutela ambientale e a combattere l’inquinamento causato dalla plastica. La firma si è svolta questa mattina in una cerimonia ufficiale, segnando un passo importante per le iniziative di volontariato e tutela del territorio locale.

L'accordo è stato firmato dal sindaco di Baveno Alessandro Monti e da Paolo Copiatti, referente dell'associazione per il Vco. Il protocollo avvia una collaborazione finalizzata a promuovere attività di sensibilizzazione ambientale, iniziative di volontariato e progetti educativi rivolti a cittadini e scuole. "La firma di questo protocollo rafforza l'impegno della nostra amministrazione nella tutela dell'ambiente e nella promozione di comportamenti responsabili - ha dichiarato il sindaco Alessandro Monti -. Collaborare con realtà come Plastic Free significa coinvolgere la comunità e costruire insieme un futuro più sostenibile per il nostro territorio".