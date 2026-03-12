Battipaglia | il protocollo vince il PD sbaglia tutto

Il Comune di Battipaglia ha deciso di seguire il protocollo stabilito, chiudendo così la disputa con il Partito Democratico, che aveva sollevato obiezioni sui servizi taxi destinati all’aeroporto di Salerno-Costa d’Amalfi. Dopo settimane di polemiche e confronti, l’amministrazione ha comunicato ufficialmente la risoluzione della questione, confermando l’adesione alle procedure approvate.

Il Comune di Battipaglia ha sciolto i dubbi sorti dopo le accuse mosse dal Partito Democratico riguardo ai servizi taxi per l’aeroporto di Salerno-Costa d’Amalfi. L’amministrazione guidata dalla sindaca Cecilia Francese respinge le critiche di inerzia, definendole infondate e basate su una scarsa conoscenza delle norme amministrative vigenti. Nel cuore della polemica c’è la validità giuridica degli accordi: mentre il PD aveva contestato l’azione del Municipio, i tassisti locali hanno confermato che solo il protocollo firmato a Palazzo Sant’Agostino ha valore legale. Questo documento regola i rapporti tra gli autotrasportatori dei comuni di Battipaglia, Bellizzi, Pontecagnano Faiano e Salerno che operano quotidianamente verso lo scalo aereo. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Battipaglia: il protocollo vince, il PD sbaglia tutto Articoli correlati "Più lavori e fondi alle famiglie, il Pd sbaglia""Un attacco infondato e un atto di grave irresponsabilità politica nei confronti della città". Leggi anche: Muric sbaglia, Marusic segna: la Lazio in pieno recupero vince il Monday Night con il Sassuolo