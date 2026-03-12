Il Barcellona sta valutando l'acquisto di alcuni difensori durante la prossima sessione di mercato estiva. Secondo quanto riportato da un quotidiano sportivo, un difensore dell'Inter avrebbe mostrato disponibilità a trasferirsi in blaugrana. La società catalana ha avuto un incontro che, secondo le fonti, sarebbe stato considerato positivo. La trattativa sta prendendo forma, anche se i dettagli ancora non sono definiti.

È un momento delicato per Bastoni. Dopo l’infortunio nel derby è a rischio per il match con l’Atalanta, mentre in ottica futuro c’è chi pensa che il fattore ambientale, ovvero la difficoltà a giocare in maniera serena negli stadi italiani dopo quello che è successo nel derby d’Italia con la Juve, possa spingerlo ad andarsene dall’Inter e dalla Serie A nel prossimo calciomercato estivo. Direzione? Barcellona. I blaugrana fanno sul serio per il classe ’99, e in Spagna credono che l’affare sia davvero possibile. Proprio oggi il catalano ‘Sport’ è tornato a spingere sul possibile passaggio di Bastoni alla corte di Flick, suo grande estimatore.... 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Bastoni via in estate? Il Barcellona fa sul serio: “Incontro positivo”

