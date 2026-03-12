Bastone di Puccini e libro con dedica falsi La testimonianza della casa d’aste Czerny

La casa d’aste Czerny di Sarzana ha testimoniato l’asta di un bastone attribuito a Giacomo Puccini, datato 1900, e di un libro con dediche scritte a mano a una donna, risalente a qualche anno dopo. Entrambi i pezzi sono stati presentati come oggetti di interesse storico, con il bastone e il libro che sono stati messi in vendita durante un'asta.

Sono passati dalla famosa casa d’aste sarzanese il bastone datato 1900 del compositore Giacomo Puccini e un libro di qualche anno successivo con dediche a una donna scritte a mano. Oggetti, preziosi, che adesso sono finiti al centro di un processo che si è aperto in Tribunale ad Ancona. A fornire la propria testimonianza sulla vendita dei beni ritenuti falsi dai carabinieri del nucleo Tutela Patrimonio Culturale di Genova è stato l’amministratore della casa d’aste Michael Czerny che nel 2021 venne incaricato della trattativa. Czerny, che non è assolutamente indagato, è stato convocato soltanto come testimone avendo svolto il ruolo di intermediario su incarico del conte Giovanni Martines Augusti di Trecastelli che invece si ritrova accusato di contraffazione di opere d’arte. 🔗 Leggi su Lanazione.it

