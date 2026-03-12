Bastioni | 26enne smascherato mentre nascondeva droga sotto

Una mattina di lunedì, le Volanti della Polizia di Stato hanno intercettato un ragazzo di 26 anni mentre nascondeva droga sotto i Bastioni, nel centro di Verona. L'uomo è stato fermato e sottoposto a controllo, e nella sua disponibilità sono stati trovati alcuni involucri con sostanza stupefacente. L'operazione ha portato al suo immediato fermo.

Una mattina di lunedì, nel cuore pulsante della città scaligera, le Volanti della Polizia di Stato hanno messo fine a un’attività illecita nei pressi dei Bastioni. Un giovane di ventisei anni, originario del Marocco, è stato condotto in questura dopo essere stato colto in flagranza mentre tentava di occultare sostanze stupefacenti. L’intervento si è svolto nella zona di San Zeno, dove la presenza delle forze dell’ordine ha smascherato una rete di spaccio che operava apertamente. La scena si è sviluppata intorno alle ore 12: due uomini erano seduti su una panchina, ma l’arrivo delle divise ha innescato una reazione immediata da parte del soggetto principale. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Bastioni: 26enne smascherato mentre nascondeva droga sotto Articoli correlati Spaccio di droga sui Bastioni: 26enne arrestato dalle VolantiUn 26enne originario del Marocco è stato arrestato nella mattinata di lunedì dalla polizia di Stato di Verona, nei pressi di circonvallazione Oriani,... Nascondeva droga sotto la sella di un motorino per spacciare, arrestato minorenneNel corso di un servizio di controllo antidroga, i carabinieri del nucleo operativo della compagnia di Catania Piazza Dante hanno arrestato un...