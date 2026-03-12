Bastiani del Pd | Trasparenza sulle strade annunci di fine lavori e documenti mancanti

Il gruppo del Partito Democratico di Colli ha richiesto chiarimenti all’amministrazione comunale riguardo a questioni legate alla trasparenza sulla realizzazione di una nuova strada e alla trasformazione di un sottopasso pedonale in carrabile. Durante una riunione pubblica, sono stati annunciati lavori e ipotesi di modifica, ma mancano ancora documenti ufficiali e dettagli sui tempi di completamento.

Il Pd di Colli alza la voce e chiede chiarimenti all'amministrazione comunale dopo gli annunci fatti nel corso di una recente riunione pubblica riguardo alla realizzazione di una nuova strada e alla possibile trasformazione di un sottopasso pedonale in carrabile. "Amministrare significa assumersi responsabilità e dire la verità ai cittadini – spiega il segretario dem di Colli Stefano Bastiani – anche sul tratto situato nell'area dell'ex campo Sede. Tuttavia, dai documenti ufficiali pubblicati sul sito del Comune — in particolare dalle tavole del Prg e dalle sue varianti, compresa quella approvata nel 2021 — non risulterebbe alcuna previsione di una nuova strada con le caratteristiche illustrate durante l'incontro.