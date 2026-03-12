basta inseguire le emergenze ora dobbiamo programmare

Un nuovo piano per il quadriennio 2026-2030 prevede di passare da un approccio reattivo a uno più preventivo, con l’obiettivo di intervenire con maggiore tempestività. Il cambiamento coinvolge le strategie di programmazione, spostando l’attenzione dalla gestione delle emergenze alla pianificazione di azioni mirate. L’intento è di adottare un metodo più strutturato e proattivo, con risorse e strumenti dedicati.

Da modello reattivo ad azioni preventive: quello previsto per il quadriennio 2026-2030 è un accordo che mira a interventi più tempestivi. A questo proposito, è stato creato un nuovo Servizio Manutenzione della città, diretto da Roberto Pieri. Sono sei i nuovi obiettivi strategici individuati dal nuovo Servizio di Manutenzione: ottimizzazione delle risorse economiche, semplificazione della supervisione, prevenzione delle situazioni di degrado e conseguente riduzione degli interventi emergenziali, maggiori standard di sicurezza e decoro e risparmio sul lungo periodo. "L’accordo è diviso in due lotti – spiega Pieri – uno dedicato a strade, verde, giochi e servizio neve, l’altro alla manutenzione degli edifici comunali come scuole e palestre. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

